Con los altos que hoy en día se pagan por los fichajes deseados, Toni Kroos no valdría 25 millones de euros, sino mucho más. Sin embargo, apenas fue ese el monto que Real Madrid desembolsó en su día por el crack alemán. Aunque este también tuvo toda la intención que así sucediera.



Por malos tratos de Karl-Heinz Rummenigge cuando pidió un aumenta de sueldo, Kroos decidió escuchar ofertas y se quedó con la de Real Madrid. Así lo ha revelado Stefan Reinartz, amigo que coincidió con el volante en el Bayer Leverkusen.



► Jefferson Farfán: la posición en la que se va asentando en Lokomotiv y podría desempeñar en la selección.

"Toni se sentía infravalorado por el Bayern. Él es amigo mío y conozco toda la historia. Le ofrecieron un nuevo contrato, pero él sabía lo que estaba ganando Gotze, que tiene más o menos la edad que él, y quiso que le pagarán más. El Bayern no le quiso dar 10 millones de euros", aseguró el excompañero de Kroos en entrevista con 'Die Welt'.

Rummenigge fue el culpable.



"Le dijo a Toni que no le pagarían 10 millones de euros, porque no era un jugador de clase mundial. Toni no va a los sitios por dinero. Él necesita la confianza de otras personas. Sabía que era un jugador de clase mundial y no se lo reconocieron, por eso se fue", agregó Kroos.