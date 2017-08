Uno de los mejores jugadores del mundo a nivel táctica. Lahm explotó con Guardiola para luego ser un as en el equipo de Ancelotti. No obstante, con 33 años, y sorprendiendo al mundo del fútbol, el alemán decidió retirarse porque no podía dar más a los aficionados. Luego de ganarlo todo con el Bayern Munich y la Selección de Alemania, Philipp decidió colgar los botines al final de la pasada temporada. Sin embargo, como informa ‘Bild’, ya habría dos equipos interesados en la Bundesliga para hacerse con sus servicios.



Se tratan del Saint Paulo así como el Hamburgo. ¿Cómo lo intentarán convencer? El medio no informa sobre esa situación más la intención de las directivas de hacer que Lahm vuelva profesionalmente. Pese a haber dejado de jugar al fútbol, Lahm podría volver como también lo han hecho en su momento Diego Maradona y otros jugadores de nivel profesional.



Lahm fue conocido en el mundo por su desempeño como lateral derecho, aunque luego con Pep Guardiola fue ubicado como volante central. ¿La razón? La habilidad táctica del volante, la lectura de juego, su forma de anticiparse a la jugada, así como no podía darle la espalda en la marca, como sí pasaba con Kroos. Para Pep, Lahm era el jugador más completo del mundo.



Si Saint Pauli como Hamburgo logran fichar al futbolista, podría darle un salto de calidad a sus cuadros como a la Bundesliga. Apenas una temporada de desligarse del Bayern, Lahm volvería a la Bundesliga. Si eso es cierto, más de un club estaría interesado en sus servicios.



Lorenzo Insigne le marcó al Real Madrid por la Champions. (Getty Images / FOX Sports)