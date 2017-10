Bayern Munich vive uno de sus momentos más críticos en los últimos años. El cuadro alemán no está de líder de la Bundesliga y la semana pasada fue goleado por PSG en la Champions League, derrota que hizo que el técnico Carlo Ancelotti sea despedido del club. Uno de los señalados de 'hacerle la camita' al italiano fue Mats Hummels.

El defensa alemán, junto a Franck Ribéry, Arjen Robben, Jerome Boateng y Thomas Müller fueron acusados de darle la espalda a su ex entrenador. Ante esto, el ex Borussia Dortmund respondió tras lo afirmado por los portales teutones.

"La verdad que no tuve ninguna conversación con nadie en la que dijéramos no estar de acuerdo con lo hecho por Ancelotti o por la formación que puso en París. No tengo idea de dónde han sacado eso", mencionó Hummels este lunes al diario Bild.

Además, el campeón del Mundial Brasil 2014 con la Selección de Alemania añadió que el DT se despidió de todos el pasado viernes. "Se dio en el vestuario. Fue muy emotivo", apuntó.

El Bayern, por el momento, no jugará nada hasta que terminen las Eliminatorias Rusia 2018 en UEFA (sin contar el repechaje). Su próximo partido será el sábado 14 de octubre frente al Freiburg en el Allianz Arena de Munich.