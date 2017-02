Fue el delantero de moda durante la pasada temporada. Su buen andar en el Bayer Leverkusen levantaba notas en todos los diarios y en el Real Madrid extrañaban tenerlo en la plantilla. Sin embargo, el rendimiento de 'Chicharito' Hernández decayó y, con él, el de su equipo.



El mexicano pasó una sequía goleadora impresionante, donde tuvieron que pasaron 18 encuentros para que el exatacante del Manchester United volviera a marcar, algo que no le había pasado en toda su carrera deportiva.

El rival fue el Borussia Monchengladbach para poner un 2-0 que no sería definitivo, pues el equipo contrario daría la vuelta al marcador para terminar ganando el partido por 2-3. A pesar de su gol, no todo fue festejos para 'Chicharito', quien no podrá seguir marcando por segunda fecha consecutiva.

El mexicano, quien se perfilaba para ser titular en la próxima fecha y mantener su racha goleadora, se lesionó en el entrenamiento de su equipo y no disputará el encuentro ante el Hamburgo por molestias en el aductor izquierdo. Que se recupere ponto.



