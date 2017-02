Claudio Pizarro y diez más en el once latino de la Bundesliga

Siempre está presente cuando se trata de la Bundesliga. Claudio Pizarro se ha ganado un nombre en el torneo alemán a punta de goles y, tras la primera vuelta de esta temporada, ha sido elegido en el once ideal de latinos.



Lo impresionante, más allá de la presencia del 'Bombardero de los Andes', es el arquero, Manuel Neuer. A pesar de no ser latino, el portero alemán se encuentra reemplazando a la ausencia de hispanohablantes en dicha posición dentro del campeonato alemán.

No queda duda que la Bundesliga se ha convertido en una liga mayúscula dentro de la élite europea. Los campeones del mundo se han esmerado por dotar de competitividad a su primera división y lo han logrado de la mejor manera.



