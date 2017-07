Claudio Pizarro está a la espera de encontrar un equipo para continuar su carrera tras no renovar su vínculo con Werder Bremen. El tema del retiro, según sus propias palabras, aún no pasa por su cabeza. Mientras espera, no deja de recibir elogios.

Marko Arnautovic, su excompañero en los 'Lagartos' y reciente fichaje del West Ham de la Premier League, comentó que le habría extendido el contrato al 'Bombadero de los Andes'. "Le habría dado un nuevo contrato", dijo para deichstube.de.

Arnautovic, que muy posiblemente haga pareja en el ataque de los 'Hammers' con el mexicano 'Chicharito' Hernández, aprovechó y resumió la carrera de Claudio Pizarro con una frase: "Él es la leyenda más grande que he conocido en mi vida", agregó.

Claudio Pizarro Claudio Pizarro y Marko Arnautovic jugaron en Werder Bremen en las temporadas 2010-11 y 2011-12, (Getty Images)

Máximo realizador de la historia del club con 104 goles, y máximo goleador extranjero de la Bundesliga con 191 goles, Pizarro se despidió del Bremen con estas palabras: "Me habría encantado jugar más con el Werder, pero acato la decisión".

