¿Claudio Pizarro, técnico de la Selección Peruana?, ¿y por qué no? El 'Bombardero' se confesó en entrevista para Fox Sports, donde afirmó que no descarta del todo la posibilidad de convertirse en entrenador, aunque advirtió que sería un "maniático", como su ex DT, Guardiola.

"Voy a estar relacionado al fútbol, eso de todas maneras. Pero no me gustaría ser director técnico, en general, por un tema de tiempo. Sé que si llego a ser técnico, voy a tener menos tiempo de lo que he tenido siendo jugador", dijo Pizarro al periodista argentino Ezequiel Daray.



Sin embargo, la idea, desde luego, lo seduce y mucho. El delantero nacional reveló que de llegar a convertirse en entrenador, le seguiría los pasos a Guardiola.



"Creo que sería un maniático, un Guardiola, sí, analizaría mucho, estaría pendiente del rival, estaría pendiente de mis jugadores... me meto mucho en lo que hago, por eso he dicho que no. Pero no cierro la posibilidad porque ya Pep (Guardiola) en un momento me dijo 'ya verás...', pero no creo...", añadió Pizarro.

En la entrevista, que será emitida de forma completa en Fox Sports el sábado desde las 8:30 a.m. (hora peruana) para el programa 'Das Ligahaus', el 'Bombardero' también contó cuáles son sus planes para la siguiente temporada, reiterando su deseo de seguir en Alemania y descartando -al menos de momento- una posible vuelta al Perú por un tema familiar y de seguridad.