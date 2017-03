Claudio Pizarro dejó a un lado las lesiones que complicaron su participación en varios partidos del Werder Bremen y volvió a ser titular: no lo hacía desde el 28 de enero de este año ante el Bayern Munich.

Este sábado, el 'Bombardero de los Andes' estuvo en la alineación inicial en el ataque de los 'Lagartos' ante el Darmstadt. Sobre los 74', Pizarro recibió una falta en el área de parte de Aytac Sulu y generó un penal.

Claudio Pizarro no fue a la ejecución del remate, sino su compañero Max Kruse. El alemán no perdonó y abrió el marcador para Werder Bremen. Eso no fue todo: en los descuentos, aumentó la ventaja.

El ex Bayern Munich salió del campo a los 78' y fue reemplazado Florian Kainz. El Bremen, con la victoria, trepó al puesto 14 de la tabla, con 25 puntos, y se escapa de la zona del descenso.

