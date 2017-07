Lo que era un secreto a voces se hizo oficial este domingo. Werder Bremen anunció a través de sus redes sociales que el delantero Claudio Pizarro no continuará en el equipo para la próxima temporada: no le renovaron contrato para 2017-18.

► El jugador del Barcelona que usará sus vacaciones para entrenar con el Sporting

De esta manera, el centroatacante peruano da por concluida su tercera y última etapa con los 'Lagartos'. En la última campaña pelearon por llegar a torneos internacionales.

"Claudio Pizarro no disputará la temporada 2017/18 con el SV Werder Bremen. Su contrato con el club no ha sido ampliado.

¡Muchas gracias por todo lo que nos has dado, Piza! ¡Siempre estarás en nuestros corazones!", dijeron en en club alemán.

Ahora, ya con 38 años de edad sobre los hombros, el popular 'Bombardero' - como se le conoce en Perú - deberá buscar club para la siguiente campaña. Hace semanas dijo que espera jugar un año más.

► Willy Caballero es el nuevo arquero de este campeón en su liga