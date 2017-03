Claudio Pizarro no ha tenido la continuidad deseada en el Werder Bremen durante esta temporada. A causa de las lesiones, el delantero solo ha jugado 12 veces en la Bundesliga, lo que equivale a 660 minutos.

Pero eso no es todo, 'Pizza' no ha podido anotar un solo gol en el torneo alemán. A pesar de la irregular campaña del 'Bombardero de los Andes', los 'Lagartos' tienen planes de renovar contrato con el ex Bayern Munich.

"Nos sentaremos en las próximas semanas y discutiremos en paz. Vamos a ampliar un contrato, solo porque es un jugador que en el pasado era importante. Se tiene que tener un sentido de ambas partes", dijo Frank Baumann, gerente deportivo del Werder Bremen.

Además, el directivo aclaró que Claudio Pizarro ha sido importante en los últimos duelos del club. "Se encuentra en la segunda mitad realizando algunas metas importantes para nosotros", agregó el directo. Al parecer, hay 'Pizza' para rato en Bremen.

