El delantero francés del Borussia Dortmund, Ousmane Dembelé, que no asiste a los entrenamientos de su equipo para forzar su traspaso al FC Barcelona, fue criticado públicamente por algunos de sus compañeros, entre ellos Gonzalo Castro este viernes.



"Solucionaremos eso de puertas adentro", afirmó el defensor, "pero debemos decir alto y claro que eso no se puede hacer y que su comportamiento es perjudicial para el equipo". "Si un jugador puede decir: 'Como me quiere otro equipo entonces ya no entreno más', eso será fatal para el fútbol", prosiguió Castro.



La víspera, el defensa central Sokratis declaró en la revista Kicker: "Ousmane es un chico joven. Pero debe darse cuenta de que ningún jugador es más grande que el equipo. Todos deben comprender que hay que trabajar para el equipo".

Mientras las negociaciones parecen hallarse en punto muerto entre el Barcelona y el Dortmund, Dembelé no ha aparecido en público desde el pasado jueves. Por el momento está suspendido por su club por no acudir a los entrenamientos sin causa justificada.



Matthias Sammer, antigua estrella del club y hoy comentarista en televisión, consideró peligrosa la actitud del delantero: "Me preocupa lo que ocurre en Dortmund", señaló. "La gran fuerza de este club -el espíritu familiar, el sentimiento de pertenencia, el carisma- se encuentran amenazados".



Fuente: AFP