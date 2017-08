Borussia Dortmund anunció este lunes el fichaje del delantero ucraniano Andriy Yarmolenko para ocupar el puesto de Ousmane Dembélé, fichado por el FC Barcelona por 150 millones de euros, la contratación más cara en la historia azulgrana.



Yarmolenko, de 27 años, se comprometió por cuatro años procedente del Dinamo de Kiev. El coste del traspaso está estimado entre 25 y 30 millones de euros, demostrando una vez más, que los dirigidos por Peter Bosz apuestan por jugadores que puedan ser potenciado y que no cuesten mucho .

"Andriy es un jugador al que seguíamos desde hace tiempo y que juega a un alto nivel tanto en su club como con su país", declaró el director deportivo del conjunto alemán, Michael Zorc, en la página de internet del club.

No es la primera vez. Los negros y amarillos se caracterizan por contratar a jugadores que no llaman tanto la atención en Europa y que poseen precios accesibles; sin embargo esto no significa que tengan un mal rendimiento.

Si repasamos la lista de futbolistas contratados por el Borussia Dortmund en los últimos años, encontramos nombres como Ousmane Dembélé, Raphael Guerreiro, Weigl, Dahoud, Bartra, Aubameyang, Reus, Gundogan, Lewandowski. Ninguno costó más de 25 millones al Dortmund.

Por poner ejemplos, Dembelé llegó al cuadro amarillo en la temporada 2016/17 por 15 millones de euros y lo vendió al FC Barcelona por 150 'kilos'. Otro ejemplo es Robert Lewandoski, quien costó 4.5 millones y fue vendido por 50.