James Rodríguez no pasa su mejores días en Bayern Munich. El colombiano dejó el Real Madrid en busca de la tan ansiada continuidad pero, hasta el momento, los cosas no han ido como él lo ha esperado. Los resultados no han acompañado en los amistosos y, a ello, se suma una lesión.

En el reciente amistoso ante Liverpool por la Audi Cup, el ex Porto salió lesionado en el segundo tiempo. James se tomó la parte posterior del muslo derecho y se dirigió directo a los vestuarios para la atención médica. Los análisis, un día después, mostraron una "lesión muscular".

De esta forma, tal como indica un comunicado de Bayern Munich, James Rodríguez no estará disponible por las "próximas semanas", con lo que se perderá el duelo ante Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania, programado para este sábado 5 de agosto en el Signal Iduna Park.

James Rodríguez

Donde también hay preocupación es en la Selección de Colombia, considerando la próxima fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Los 'cafeteros' se enfrentará a Venezuela y Brasil, y James es una pieza fundamental en el elenco que dirige José Néstor Pékerman.

