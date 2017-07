"Danke (gracias) y Guten morgen (buenos días)", dijo James Rodríguez cuando una reportera le preguntó qué había aprendido en alemán en sus primeros días en Bayern Munich. Como es evidente, el colombiano sabe poco o nada de este idioma.

Afortunadamente para sus intereses, el crack ha encontrado en su nuevo equipo un jugador que sabe lo complicado que es enfrentarse a la barrera del idioma y está muy decidido a ayudarlo. ¿Su nombre? Javi Martínez.

El volante español ha revelado en una entrevista con 'Sport1' que se ha convertido en una gran ayuda para James Rodríguez a la hora de comunicarse con el resto de jugadores. Ha aplicado el mismo compañerismo que en su día el peruano Claudio Pizarro tuvo con él.

"James no sabe hablar alemán y su inglés no es muy bueno. Los dos hablamos español, así que le estoy ayudando. Cuando Claudio Pizarro estaba aquí y yo no entendía nada de alemán, él me apoyo. Así que sé lo que es estar del otro lado", confesó Martínez.

Claudio Pizarro Claudio Pizarro ayudó a Javi con el idioma cuando este llegó al Bayern.

Así mismo, el exvolante del Athletic de Bilbao no quiso ocultar sus emoción por tener en el Bayern Munich un jugador con mucho talente como James Rodríguez y que será clave para la consecución de los objetivos en la temporada.

"James para mí es uno de los mejores futbolistas del mundo. Tiene un talento especial con el balón que muy pocos jugadores en el mundo poseen. Podemos estar muy orgullosos de tenerlo en nuestro plantel", confesó el español.



