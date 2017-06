Pierre-Emerick Aubameyang y un destino impensado para el goleador que quiere toda Europa

Lo quieren en toda Europa. Desde la Premier League hasta La Liga Santander. No tiene una edad atractiva a futuro, pero podría decirse que sus goles valen oro. En la actualidad, no hay muchos centrodelanteros de su nivel y, por ello, Chelsea, Manchester United y hasta Real Madrid han preguntado por su cotización hace algunos meses. No por nada fue el goleador de la Bundesliga con 31 tantos, desplazando así a Robert Lewandowski.



Pierre-Emerick Aubamayeng interesa a toda Europa, aunque su destino se encontraría en la Superliga de China. De acuerdo a una publicación de este miércoles de SportBild, Aubameyang abandonaría el Borussia Dortmund a cambio de 80 millones de euros.



¿El sueldo para el delantero gabonés? 30 millones de euros netos, lo que lo pondría entre los jugadores mejores pagados del mundo y el tercero en China solo detrás de Carlos Tevez y Ezequiel Lavezzi. De este modo, Aubameyang partiría hacia un destino exótico.



El Tianjin Quanjian sería su equipo en donde podría jugar al lado de figuras como Alexandre Pato y Alex Witsel. Tal parece que es la próxima estrella rumbo a China.



