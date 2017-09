Robert Lewandowski se ha ganado ciertas antipatías en algunos miembros de la directiva del Bayern Munich. Y es que el polaco criticó la política de fichajes de su actual club. Quien le plantó respuesta ha sido Karl-Heinz Rummenigge y este le sacó en cara su "deseo" de vestir la camiseta del Real Madrid. El ex jugador no se guardó nada al hablar de él.

"Si se queja de nuestro viaje a Asia, debería saber que el equipo de sus sueños, el Madrid, pasó en verano 24 días de calor. Mucho más que nosotros", indicó en declaraciones que dio al diario aleman 'Bild'.

Pero todo no quedó allí. Rummenigge apuntó que el ex Borussia Dortmund es manejado de mala manera por su agente. "No es la primera vez Lewandowski que habla mal del club. Su representante está detrás de todo esto. Su contrato acaba en 2021 y lamentablemente, para él, no hay cláusula de salida", añadió.

Otro de los que los criticó fue Stefan Effenberg, un referente dentro de la historia del equipo de Munich. "Si no está contento, que se vaya. Con su venta se podría comprar a otros buenos jugadores", indicó el ex futbolista.

