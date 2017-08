El seleccionador alemán, Joachim Löw, presentó hoy su lista de convocados para los partidos de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 contra República Checa y Noruega, a la que vuelven las figuras que se tomaron un descanso en la Copa Confederaciones, con la gran ausencia de Manuel Neuer.



Entre los habituales que regresan al combinado nacional para el primer encuentro internacional de la temporal se encuentran Mats Hummels y Thomas Müller, Mario Gomez, Sami Khedira , Toni Kroos y Mesut Özil, informó la Federación Alemania de Fútbol.



Los otros diecisiete convocados por el técnico alemán sí que jugaron en Rusia entre junio y julio de este año en la Copa Confederaciones, en la que se impuso Alemania.



"En este momento no me importan los títulos pasados, pese a que nos alegramos de los éxitos de este verano", dijo el técnico alemán.



Sobre Neuer, Löw se limitó a comentar que algunos futbolistas "aún no han cogido ritmo" y que había hablado personalmente de su decisión con el portero del Bayern y habían acordado que el jugador recuperase su tono de juego "con tranquilidad".