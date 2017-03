El amistoso más extraño de la historia acabó en una película

La semana pasada se jugó un amistoso extraño que igual se llevó la atención de todo el mundo. Andorra le ganó 2-0 a San Marino, y rompía su racha de 86 partidos seguidos sin ganar. Para muchos fue el partido más extraño de la historia, pero hace 15 años se enfrentaron las dos 'peores selecciones del mundo' en un choque de película.

Los contrastes del fútbol



Millones de personas esperaban la definición del Mundial 2002 entre Brasil y Alemania, que marcó la consagración futbolística de Ronaldo. Horas antes, ese 30 de junio, Bután y Montserrat, los dos últimos en el Ránking FIFA, se vieron las caras para jugar 'la otra final'.

"Como muchos en la oficina, no sabía dónde estaba Montserrat" declaró en la previa el presidente de la federación de fútbol de Bután. (Internet) "Como muchos en la oficina, no sabía dónde estaba Montserrat" declaró en la previa el presidente de la federación de fútbol de Bután. (Internet)

El amistoso nació gracias a una idea del holandés Matthijs de Jongh. "¿Por qué este proyecto? Porque el fútbol es el idioma más hablado en el mundo", dijo el holandés, que juntó a los dos peores entre 203 países del Ranking FIFA (15 de mayo 2002) para grabar un documental y definir cuál era la 'peor selección del mundo'.



El conjunto caribeño de Monsterrat viajó cinco días hasta la asiática Bután para jugar el amistoso, con escala en tres países y un traslado en bus hasta Thimphu, sede del partido. Siete de sus futbolistas se intoxicaron en su primer contacto con la comida del lugar, mientras el resto sufría los efectos de la altura.



El partido que fue película



El pequeño estadio Changlimithang, ubicado en medio del Himalaya, fue el escenario del inusual amistoso. No habían grandes leyendas del balompié ni las mejores camisetas o chimpunes, aún así el mundo siguió de cerca las incidencias entre Bután y Montserrat.

"Muchos no habíamos escuchado sobre Bután antes, buscamos en internet" reveló Claude Hogan, entrenador de Montserrat, días antes del viaje. (Internet) "Muchos no habíamos escuchado sobre Bután antes, buscamos en internet" reveló Claude Hogan, entrenador de Montserrat, días antes del viaje. (Internet)

La selección local logró el primer triunfo de su historia al golear por 4-0, con su capitán Wangay Dorji como figura al anotar tres tantos. El exdelantero nunca jugó en el exterior, se retiró en 2007 y actualmente trabaja en el rubro de las telecomunicaciones en su país a sus 43 años.

Pese al abultado marcador, el partido se caracterizo por su nobleza y espíritu deportivo entre los futbolistas. Al final del encuentro, cada capitán alzó un trofeo partido a la mitad, frente a la alegría de 15,000 espectadores. Ambos planteles vieron juntos la final del Mundial 2002.

El famoso trofeo partido en dos que levantaron los capitanes de Bután y Montserrat tras la goleada. (Internet) El famoso trofeo partido en dos que levantaron los capitanes de Bután y Montserrat tras la goleada. (Internet)

El documental The Other Final (La Otra Final) se estrenó el 25 de setiembre de 2003 y ha ganado dos premios. "No se trata de quién gane o pierda, pero es acerca de la celebración de dos países que comparten el amor por el juego", declaró Matthijs de Jongh, quien trabajaba para la productora KesselsKramer.

Pese a que se han jugado cientos de partidos amistosos en estos años, ninguno superó lo extravagante que fue la goleada de Bután contra Montserrat. Un partido de fútbol irrepetible en todo sentido.

