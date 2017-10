Agüero: "Messi tuvo paciencia para revertir el mal momento"

El delantero del Manchester City de Inglaterra Sergio "Kun" Agüero, que no pudo estar en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas por un accidente automovilístico en Holanda, contó luego de la clasificación argentina al Mundial de Rusia 2018 que le mandó "un mensaje a Messi" donde lo felicitó y agradeció "por todo lo que está haciendo por la selección".





Agüero, que tras ser mencionado como posible acompañante del astro argentino en el ataque sufrió una fractura de costilla en un accidente automovilístico en Amsterdam, reconoció que "había temor" por no lograr la clasificación pero confiaba "en los jugadores importantes" que tiene el selectivo albiceleste.



El jugador de Manchester City admitió en diálogo con Líbero en TyC Sports que creían "en sacar adelante" la situación luego de varias "charlas", lo que "finalmente ocurrió" dado que "Leo tuvo la paciencia para revertir el mal momento".



Además contó, respecto de su accidente, que "al llegar al hospital" le preguntó "si iba a poder jugar con la Selección la semana siguiente" y agregó que "gracias al uso del cinturón de seguridad hoy se puede estar hablando de esto".



Para concluir habló de los rumores que disparó un supuesto interés de su equipo por contratar a Messi y explicó que el club "no tiene problemas de dinero para traerlo pero al ser un símbolo de Barcelona es muy difícil que suceda".