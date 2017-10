Carlos Bilardo, entrenador campeón del mundo con Argentina en México 1986, reconoció que "en el ambiente hay miedo" por quedar fuera del Mundial, y "que hay jugadores ganadores y otros perdedores".



Además, aseguró que el duelo de esta noche entre la Albiceleste y Ecuador es "fundamental" y que "quedará en la historia".



"Van a pasar diez años y nos vamos a acordar de este partido. Es difícil. No hay que dejar solos a los futbolistas antes del partido", dijo Bilardo a Radio Uno.

Argentina visitará esta noche a Ecuador en Quito, a 2.850 metros de altitud sobre el nivel del mar, en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018 con la necesidad de conseguir una victoria para asegurarse, al menos, terminar en la zona de repesca.

"La altura es importante porque hay jugadores que uno dice 'che, mirá como corre este tipo'. Hay mediocampistas y defensores que van y vienen. En este caso no se puede ir y venir tan fácil, cuesta. Me tocó jugar y dirigir en La Paz (3.650 metros) y cuesta. Uno camina una cuadra y ya se da cuenta", añadió.



Bilardo sostuvo que los jugadores de la Albiceleste "no están representando a una persona o a un club", sino que "están representando a un país que es importante y que tiene que estar siempre en los primeros planos".