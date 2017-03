Argentina no pasa sus mejores días en el plano futbolístico. Viene de caer 2-0 ante Bolivia y apenas ocupa el quinto lugar de las Eliminatorias que, hoy, lo llevaría a repechaje para Rusia 2018. En el plano dirigencial, apunta a cambiar su imagen de la mano del nuevo presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia. En medio de ello, se conoció de algunos problemas en torno a la 'Albiceleste'. El vídeo fue publicado en YouTube.

La periodista de Fox Sports, Alina Moine, reveló que los jugadores del seleccionado tuvieron que conformarse con solo comer pizza en la concentración en este fecha doble y que el entrenador Edgardo Bauza está varios meses impago.

“Me han comentado que hasta incluso los jugadores de la selección, con todo lo que eso implica, han vivido inconvenientes de logística que no se puede permitir una selección como Argentina. Para esbozar lo que pasa hoy en la AFA: no había más que pizza porque no daba el presupuesto para la comida. Eso no le puede pasar a Messi y a todos los demás en el predio de la AFA”, dijo Moine en el programa "Agenda Fox Sports".

Alina también contó de la situación del 'Patón', muy criticado por muchos. "Bauza ganaba mucho dinero en el Sao Paulo y ayer estuve averiguando y tengo entendido que le deben cuatro meses de sueldo. Bauza puso lo mejor de sí para llegar a la selección a modo de salvataje”, finalizó.

