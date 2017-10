No es un tema del técnico, es un tema de fe. Los malos resultados han perseguido a Argentina en las presentes Eliminatorias tal como pasaron en Sudáfrica 2010. Ni con Martino, ni Bauza y ahora Sampaoli, hay expectativa en un triunfo sobre el Perú. Para ellos no importa el cómo, solo deben conseguir los tres puntos para seguir en pelea por la clasificación o el repechaje, porque a estas alturas no importa el puesto, sino la esperanza de ir a Rusia 2018.



Por ello, la Albiceleste baraja estas posibilidades: si Argentina le gana a Perú, se pone en clasificación directa con 27 puntos por encima de Perú y Chile, si le gana Ecuador en el Monumental de Santiago. No obstante, un empate o una derrota los pone claramente en desventaja contra la Selección Peruana, así como la de Juan Antonio Pizzi.



Si los dirigidos por Jorge Sampaoli igualan con Perú, deberán rogar que Chile no se imponga sobre Ecuador en Santiago para continuar en zona de Repechaje.



Argentina y Perú quedarían con 25 puntos, aunque los de Gareca se ubicarían en clasificación directa gracias a contar con una mayor cantidad de goles a favor. En este contexto, la mirada se trasladaría al Estadio Municipal David Arellano de Santiago.



Una caída contra Perú dejará a la selección argentina casi sin chances de alcanzar el pasaje directo al Mundial y comprometiendo seriamente la posibilidad de acceder al Repechaje.



Este panorama llevará a Perú a los 27 puntos y dejará a la Argentina con 24 unidades. A Chile le alcanzará con un empate ante Ecuador para arrebatarle el puesto en Repechaje, ya que quedará con los mismos puntos (24) pero con mejor diferencia de gol.



Argentina implora para que Messi prolongue su racha imparable en el Barcelona y saque a la Albiceleste del borde del abismo en la anteúltima fecha de un cardíaco premundial sudamericano que también puede dejar afuera a Chile de Rusia-2018.



Con Brasil ya clasificado hace rato (37 puntos), Uruguay (segunda con 27 puntos) y Colombia (26) están con un pie en el Mundial, y entre Perú (24 puntos), Argentina (24 con peor saldo) y Chile 23 estará en juego el último boleto directo y la repesca para el quinto ante Nueva Zelanda, mientras Paraguay (21) y Ecuador (20) tienen chances remotas.



Fred fue el último jugador en anotarle en La Bombonera a Argentina. (Getty Images)