Perú vive la fiebre de las Eliminatorias por el pase al Mundial. Han pasado más de 20 fechas para seguir peleando en las últimas dos fechas del torneo más duro en el proceso de clasificaciones al Mundial y 35 desde que la Selección no esté en la cita mundialista. Por eso, el sueño y la ilusión enardecen a todos los peruanos que esperan un buen resultado sobre Argentina en ‘La Bombonera’ para mantener su puesto en la actualidad en la tabla de posiciones. Perú llegó a Ezeiza y más de tres mil fueron a recibirlos.



Tal fue la fiesta que el reportero de Fox Sports, Alejandro Parmo, quedó impresionado, así como puede verse el rostro de los que se encontraban en la cabina de FOX Sports radio.



Más de tres mil personas en el aeropuerto internacional de Ezeiza esperando la llegada de Paolo Guerrero y compañía. “Mira lo que es esto, es una verdadera fiesta la que está viviendo la gente peruana que vive en nuestro país", gritó el periodista en el enlace en vivo a la llegada de la Selección y el recibimiento de todas los hinchas que han viajado a Buenos Aires.



"Te digo que me tocó coberturas acá de todo tipo, como la que veo hoy, no recuerdo. Lo de Perú hoy es algo increíble. Nadie está sin la camiseta de Perú", añadió el de Fox Sports. Asimismo, el ‘Pollo’ Vignolo y todo su panel quedó sorprendido por la educación de los paneles en las afueras del aeropuerto de Ezeiza, así como emoción a un día del partido.



Perú enfrenta este jueves (6:30 p.m.) a Argentina por la penúltima fecha de las Eliminatorias. Ya la Selección se encuentra concentrada para este encuentro vital.



Más de 3 mil peruanos fueron a recibir a Perú (Foto/Video: Daniel Apuy)