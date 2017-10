Argentina aún no sabe si irá al Mundial y ya se filtró la supuesta camiseta para Rusia 2018

Argentina puede no clasificar al Mundial de Rusia, pero cuando se trata de una Selección top, las principales marcas en el mundo trabajan lo que serán las indumentarias de las Selecciones para la Copa del Mundo. A horas de que la Albiceleste juegue una “final” en el Estadio Atahualpa de Quito frente a Ecuador, en las últimas horas, la cuenta @MarcaDeGol, especialistas en el tema de camisetas, filtró en las redes sociales la supuesta indumentaria de la Selección Argentina para el próximo Mundial.



No obstante, un grupo de usuarios en redes sociales tildó de "mala suerte" el hecho de publicar una indumentaria de un torneo al que aún el equipo argentino no está clasificado. ¿Qué pasará al final? Argentina se encuentra obligada a ganar a más 2.800 metros de altura.



La supuesta camiseta de Argentina para el Mundial de Rusia. La supuesta camiseta de Argentina para el Mundial de Rusia. La supuesta camiseta de Argentina para el Mundial de Rusia.

Para Jorge Sampaoli, técnico de Argentina, ganar en la altitud de los 2.850 metros sobre el nivel del mar en que se ubica Quito, no sería nuevo pero sí decisivo para ir al Mundial de Rusia 2018, contra un Ecuador ya eliminado que querrá ganar para despedirse con dignidad.



Cuando Sampaoli, en el año 2010, dirigió al guayaquileño Emelec, ganó partidos importantes en ciudades locales con altura, de manera especial, Quito, por lo que tendrá mañana una ventaja para saber cómo contrarrestar los efectos de la altura y lograr su objetivo.



Mientras su compatriota y técnico interino de Ecuador, Jorge Célico, aseguró que sacará ventaja de la potencia y velocidad de sus jugadores para aprovechar también los efectos de la altura y quedarse con la victoria.



Ecuador sacó ventaja jugando de local ante Argentina por las eliminatorias de 1998, ganándole por 2-0; para el Mundial de 2006, por 2-0; 2010, por 2-0; empataron a uno para el Mundial de 2014 y Argentina ganó por 0-2 en agosto de 2001 para el Mundial de 2002, bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa.