Sampaoli tiene el equipo definido para el partido del martes ante Ecuador en el Atahualpa de Quito y Darío Benedetto volvería a ser el ‘9’ en el 11 pese a un discreto partido ante Perú en donde falló hasta tres ocasiones claras de gol. ¿La más importante? Un cabezazo en el área tras un espectacular pase de Leo Messi en el primer tiempo en La Bombonera. Sin embargo, lo que pasa en las prácticas suele no llegar al ojo del espectacular, pero lo hecho por Benedetto – y encima por lo que se juega Argentina – no pudo escaparse de las cámaras.



Como puede verse en el video, el delantero de Boca Juniors recibe un pase, la para con su pierna hábil, trata de enganchar, pero se resbala a lo que llega Eduardo Salvio para quitarle el balón y así se pierda un mano a mano contra el arquero rival. “Ah bueno”, se escuchó afuera de la cancha de entrenamiento, a la que los periodistas tuvieron acceso en Ezeiza.



A Argentina le queda una vida, el problema es que su pulso es débil y para evitar el colapso deberá encontrar oxígeno en los 2.800 metros de altitud de Quito, adonde suele haber muy poco.



Para evitar quedarse sin un Mundial por primera vez desde 1970, Argentina deberá absorber la fuerte presión de ser sexto y espantar en su última chance la carencia alarmante de gol.



Su suerte pende de un hilo, y de que Messi frote la lámpara y aparezca una victoria en el Olímpico Atahualpa, donde no gana desde agosto de 2001, en el camino clasificatorio al Mundial 2002. ¿Benedetto? Preocupa.



