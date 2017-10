A fines de los años 90 e inicios de los 2000, Argentina vivió una crisis total. Su política y economía se encontraban por los suelos, lo cual llevó a la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa. La prolongada recesión hizo que se tomen medidas extremas para mantener la estabilidad del país. Hoy en día viven una nueva crisis, pero no tiene que ver con las finanzas o medidas del gobierno de turno, sino mas bien con la selección mayor de fútbol.

Y es que los dirigidos por Jorge Sampaoli están a solo una fecha de quedar fuera del Mundial Rusia 2018. El empate con Perú en 'La Bombonera' – que pudo ser derrota si entraba el tiro libre de Paolo Guerrero a los 94’ – agravó la situación del equipo del 'Hombrecito'. Con tan solo 25 puntos se encuentra en el sexto puesto de las Eliminatorias en Conmebol, ni siquiera en la zona de repechaje.

¿En verdad da para pensar que la Selección de Argentina se puede quedar sin Rusia 2018? Así de crudo es el panorama y fría la pregunta que también se hacen todos sus hinchas. La realidad es más que preocupante. En sus 17 presentaciones a lo largo de estas Eliminatorias, entre Gerardo Martino, Edgardo Bauza y Sampaoli como entrenadores, el equipo solo ha marcado en 16 oportunidades. Con un Lionel Messi en uno de sus mejores años en Barcelona, marcando a placer semana a semana con la camiseta culé, no han sabido sacarle el jugo a uno de los mejores jugadores de la historia.

Tan solo basta observar la cantidad de delanteros que han usado en este proceso eliminatorio para ver la problemática albiceleste. Messi, Higuaín, Lavezzi, Dybala, Agüero, Pratto, Benedetto, Icardi, Tevez y Alario son los hombres de gol que desde la fecha 1 han sido llamados. Sumando la cantidad de tantos de todos estos solo se llega a la mitad (ocho) de marcados hasta la penúltima jornada por todo el plantel.

Sin embargo, pese a todo lo mal hecho en los últimos meses, Argentina depende sí mismo para comprar su boleto a Rusia. También necesita de la ayuda de todo de su país, hasta de esa prensa que no hace más que presionar la herida de ese enfermo que se encuentra en cama. Una victoria ante un Ecuador ya eliminado le aseguraría al menos la repesca frente a Nueva Zelanda en el mes de noviembre.

No llegar al Mundial sería una catástrofe en todos los sentidos, no solo para la Selección. Rusia 2018 sin 'Leo' significaría un duro golpe para los organizadores, ni que decir de las marcas deportivas que auspician al crack del 'Barza'. Son millones y millones de dólares los que se encuentran en riesgo para sus bolsillos. Ante Ecuador, a los 2850 metros de altura de Quito, sabremos si 'D10s' y los suyos dirán presente en el Mundial. ¿Se vendrá un nuevo "No llores por mí, Argentina"?

