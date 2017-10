Sampaoli se juega la vida con Argentina. En la dirigencia ha recibido el respaldo de la dirigencia para seguir en el cargo pese a si no clasifica al Mundial; en la calle, las cosas no parecen ser de la misma en un argentino que exige que la Albiceleste vaya a Rusia. Si no entran al repechaje, la situación será una catástrofe y, por ello, el técnico como su comando técnico habrían definido dos cambios de cara al partido ante Ecuador en la altura del Atahualpa de Quito.



Tras el empate frente a la Selección Peruana en La Bombonera, Sampaoli tendría en la cabeza hacer ingresar a Enzo Pérez en lugar de Banega y a Eduardo Salvio en reemplazo del Papu Gómez. Ante ello, el posible 11 del ex entrenador del Sevilla sería con Romero; Mercado, Otamendi, Mascherano, Acuña; Biglia, Pérez, Salvio, Messi, Di María; Benedetto.



Argentina hila cuatro partidos sin ganar (una derrota y tres empates consecutivos) en los que suma apenas un gol. Jorge Sampaoli ha probado de todo en la delantera, desde excluir de la convocatoria a Gonzalo Higuaín, meter a Paulo Dybala y Mauro Icardi, y, en la igualada 0-0 del jueves contra Perú, acompañar a Messi con Darío Benedetto y Alejandro Gómez.



Nada ha funcionado hasta ahora para enderezar a un plantel cada vez más presionado por la posibilidad de ausentarse del Mundial, una situación casi impensable para la actual subcampeona del mundo, y para un país donde el fútbol es la religión oficial. La altura de Quito, a 2.850 metros sobre el nivel del mar, será un factor de peso para una selección que no gana allí desde 2001.



La buena noticia para Argentina es que la clasificación depende de sí misma: una victoria en Ecuador le garantiza al menos el puesto de repechaje, y podría incluso darle el boleto directo si se combinan otros resultados. Un empate complica el panorama, ya que dependería de que Colombia le gane a Perú y que Paraguay no le gane a Venezuela, o que Chile pierda en Brasil por al menos dos goles. Un revés le dejaría una pequeña ventana abierta, solo al repechaje, pero en ese caso necesitaría que Paraguay no le gane a Venezuela y que Perú pierda con Colombia por un margen mayor a la derrota argentina.



