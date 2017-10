Hace un buen tiempo que no era convocado para la Selección y en partidos de Eliminatorias, unos esperan ver las caras de siempre. Léase Messi, Ángel Di María, Nicolás Otamendi. No todos recuerdan las caras de los futbolistas, especialmente agentes de seguridad que pueden ser no tan fervientes del fútbol como los fanáticos que asisten cada fin de semana al estadio. Ese fue el caso sufrido por Germán Pezzella, ex defensa de River Plate y actual zaguero de la Fiorentina de Italia, quien tuvo problemas para ingresar al complejo de Ezeiza.



En medios de los primeros entrenamientos de la Selección Argentina de Jorge Sampaoli, el jugador argentino tuvo que mostrarles su DNI a los efectivos de seguridad para que pueda ingresar al recinto. En Ezeiza, un celoso operativo de seguridad apostado en los alrededores del premio controlaba el ingreso para evitar la presencia de extraños hasta que ocurrió lo impensado: un uniformado vio cómo un vehículo frenó ante el portón de ingreso al tiempo que el conductor bajaba la ventanilla de su lado para saludar. Ese fue Pezzella.



Pezzella cuando era convocado del Sub 20 de Argentina. (Foto: Getty Images) Pezzella cuando era convocado del Sub 20 de Argentina. (Foto: Getty Images) Pezzella cuando era convocado del Sub 20 de Argentina. (Foto: Getty Images)

El jugador le explicó que era uno de los 26 convocados por Sampaoli, pero el efectivo no le creía al jugador al punto de pedirle sus documentos. Todo arreglado, se abrió el portón para uno de los siete defensores que convocó Sampaoli para los partidos frente a Perú y Ecuador en la última fecha doble de las Eliminatorias para Rusia 2018.



Argentina implora para que Messi prolongue su racha imparable en el Barcelona y saque a la Albiceleste del borde del abismo en la anteúltima fecha de un cardíaco premundial sudamericano que también puede dejar afuera a Chile de Rusia-2018.



Con Brasil ya clasificado hace rato (37 puntos), Uruguay (segunda con 27 puntos) y Colombia (26) están con un pie en el Mundial, y entre Perú (24 puntos), Argentina (24 con peor saldo) y Chile 23 estará en juego el último boleto directo y la repesca para el quinto ante Nueva Zelanda, mientras Paraguay (21) y Ecuador (20) tienen chances remotas.