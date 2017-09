Ahora Maradona tiene Instagram e Icardi lo sufre. Con la aplicación a la mano del Diego, el exjugador y técnico de la Selección Argentina volvió a hablar de la convocatoria del delantero del Inter de Milán. Es simple. Al Diego no le gusta, espera que Jorge Sampaoli no lo llame y dio su opinión sobre quienes pueden ser sus sustitutos. Para él, Icardi no marca diferencias y dos jugadores tranquilamente podrían jugar mejor que él frente a Perú y Ecuador.



En esta ocasión, su pareja Rocío Oliva gravó un directo (videos con tiempo ilimitado que al cabo de 24 horas se eliminan) en el cual Maradona tocó varios temas: habló de política, AFA, Emirates Árabes y más. Sin embargo, lo más destacable fue lo de Icardi.



“Me gusta Benedetto. También Lucas Alario, para los de River. Un Benedetto o Alario son cinco Icardi”, señaló el Diego. Es común que el argentino le salga cada cierto tiempo una declaración sobre el atacante que fue formado en el Barcelona. No le gustaron sus actitudes fuera de la cancha y así lo ha manifestado más de una vez. Maradona es directo, para él los códigos siempre son de respetarse y el atacante del Inter no lo hizo.



"Icardi es un traidor. En mi barrio nos turnaríamos para agarrarlo a piñas. Si Icardi está convocado, yo no voy porque no comparto para nada el estilo de este pendejo y lo que le hizo a Maxi López”, dijo en el 2016, en el marco del Partido por la Paz.



Ronaldo juega en Real Madrid desde mediados de 2009. (Getty / As TV)