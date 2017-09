Marcó en el Monumental frente a Venezuela, pero aun así esperan más de él. Mauro Icardi se encuentra en el ojo de la tormenta, así como otros delanteros de Argentina, tras su regreso a Europa. Allá sí hacen goles, en las Eliminatorias, no. Y, más allá del ‘hat trick’ de Leo Messi frente al Espanyol por La Liga, Olé se centró en el nuevo gol de Mauro Icardi por el Inter de Milán. “Allá no cuesta un Perú”, indicó en referencia al duelo contra nuestra Selección. El delantero es uno de los goleadores de la liga italiana, en lo que demuestra que los jugadores no son tan explotables si es que no hay un sistema de juego.



La dupla goleadora del argentino Mauro Icardi y el croata Ivan Perisic no da tregua en la Serie A y el Inter de Milán ha dejado atrás sus penurias de la pasada temporada.



El titular de 'Olé' que le dedicó al gol de Mauro Icardi.

Icardi anotó su quinto gol en tres partidos y Perisic añadió el otro para que el Inter derrotase el domingo 2-0 al recién ascendido Spal para mantener su arranque perfecto en la liga italiana.



Ya sea con goles o asistencias, Icardi o Perisic han estado involucrados en los ochos tantos del Inter esta temporada.



Se recurrió al video arbitraje para decretar el penal ejecutado por Icardi en el primer tiempo y Perisic aseguró el resultado con su gol a tres minutos del final.



Inter llegó al ideal de nueve puntos, compartiendo la cima con Juventus, el campeón de los últimos seis torneos que el sábado venció 3-0 a Chievo Verona.