Si Bauza no gana hoy contra Bolivia, Argentina buscará a Sampaoli como técnico

El ‘Patón’ Bauza ha recibido dos goles en menos de 48 horas: primero fue la suspensión de Lionel Messi por cuatro fechas en las Eliminatorias Rusia 2018 y la segunda es su posible destitución si no gana este martes en La Paz contra Bolivia. Pese a que se encuentra en la tercera ubicación de la tabla de posiciones, la ‘Albiceleste’ no hilvana un buen juego, por lo que el nuevo presidente de la AFA buscaría contratar a Jorge Sampaoli.



Las razones son simples. No habrá de Eliminatorias hasta el 31 de agosto cuando Argentina enfrente a Uruguay en el Centenario de Montevideo, por lo que una derrota – pese a su posición en la actualidad en la tabla – complicaría las opciones de los ‘Albicelestes’ camino para el Mundial de Rusia 2018. Bauza no congenia con el equipo, no ha habido grandes resultados y juego que profesa el equipo es cada vez peor.



Por otro lado, y pese a la eliminación de la Champions League y los últimos malos resultados en la Liga Santander, el Sevilla de Sampaoli ha sido aprobado por toda la prensa internacional por un juego que ha impresionado a los especialistas en España. A eso habría que sumarle que el ‘Hombrecito’ apenas firmó un contrato por una temporada y la persona que lo trajo, el director deportivo Monchi, tiene todo para irse al Real Madrid.



¿Será el último partido de ‘Patón’? Sin Messi en su esquema, el técnico apostaría por el ‘Kun’ Agüero para que juegue con Lucas Pratto. Partido duro para Argentina, especialmente cuando Mauricio Soria dejó seis jugadores de The Strongest para afrontar este partido. Bolivia busca arruinarle la fiesta a Argentina, ya la tiene sin Messi hasta la última jornada.

Lionel Messi no juega hoy contra Bolivia en La Paz: el 'Patón' busca un cambio urgente

