Boca Juniors vive momentos tensos en verano, pese a que aún no se oficializa el arranque del Torneo Argentino. Tras caer goleados frente a Aldosivi, los jugadores Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva se agarraron a golpes y patadas en medio de los entrenamientos del conjunto xeneize. Como pueden verse en imágenes, ambos jugadores tuvieron que ser separados entre sus compañeros para que la situación no llegue a más entre ellos.



De acuerdo al ex portero de Boca, Navarro Montoya, en declaraciones a Fox Sports, esta pelea “no va a ser la última” en el plantel de Guillermo Barros Schelotto y que el exabrupto podría solucionar algunas cosas tras el momento que vive el cuadro de La Bombonera.



Según medios argentinos, la pelea continuó en los camerinos, pese a que el técnico y jugador histórico de Boca Juniors mandó a las duchas a todos los jugadores.



Si bien no trascendieron motivos de la pelea, lo curioso fue que ambos jugaban para el mismo equipo, que presuntamente iba a ser el titular en el amistoso del sábado frente a Tigre.



Insaurralde terminó con su remera de entrenamiento rota y se vio a Guillermo tirar su libreta de anotaciones en plena práctica y expulsarlos hacia el vestuario.





