A pedido del comando técnico de Boca Juniors, Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva se presentaron en la sala de prensa para dar la cara tras la bronca que armaron durante el entrenamiento de los 'xeneizes'.

Sentados uno cerca del otro, los dos jugadores de Boca Juniors se dirigieron al público a través de los medios de comunicación. La gente del cuadro argentino pidió que no se le hagan preguntas a los protagonistas.

Juan Manuel Insaurralde explicó lo ocurrido. "No estuvo bien lo que hice, fueron cinco segundos de calentura. No ha sido oportuno porque estamos en un buen clima. Pido disculpas, esto no se volverá a repetir", dijo el hombre de Boca Juniors.

Jonathan Silva también dio su mensaje. "Ha sido un momento caliente, puede sucederle a cualquiera. Todo queda adentro, después nos hemos reído con Juan", declaró en la sala de prensa del equipo xeneize.

Al mismo tiempo, Insaurralde aclaró que la relación en el vestuario de Boca Juniors es la mejor. Además, el defensa adelantó que en la siguiente práctica hablarán con el plantel 'xeneize' para disculparse en la interna.

Barros Schelotto explotó y echó del entrenamiento a dos jugadores tras pelea. (Twitter)



