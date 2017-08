Boca Juniors comenzará la defensa de su título de campeón de la Liga argentina este domingo cuando reciba en la Bombonera al Olimpo en la primera jornada del torneo, que comienza este viernes y que ahora se llama Superliga.

PAÍS HORARIO Perú 4:05 p.m. Colombia 4:05 p.m. México 4:05 p.m. Ecuador 4:05 p.m. Argentina 6:05 p.m. Chile 6:05 p.m.

El Xeneize no puede relajarse, ya que el equipo bonaerense tiene un bajo promedio de puntos y deberá hacer una buena campaña para evitar descender a la segunda división.



Boca Juniors contará con sus recientes incorporaciones: el defensa Paolo Goltz, el centrocampista colombia Edwin Cardona y el delantero Cristian Espinoza.



El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto es uno de los principales candidatos al título porque, a diferencia de otros equipos locales, este año no juega la Copa Libertadores ni la Sudamericana.

Boca Juniors vs. Olimpo: alineaciones probables:

Boca Juniors: A. Rossi; L. Jara, P. Goltz, L. Magallán, F. Fabra, P. Pérez, W. Barrios, F. Gago, C. Pavón, D. Benedetto y E. Cardona.



Olimpo: A. Gabbarini; C. Villanueva, C. Nasuti, M. Cahais, P. Silva, Torrejón, L. Mancinelli, L. Villarruel, E. Tellechea, Cabalucci, F. Troyansky y L. Vila.