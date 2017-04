Boca Juniors visitará hoy a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani por la fecha 19 del Torneo Argentino. Los 'Xeneizes' que ganaron siete de sus últimos ocho partidos, intentarán afirmarse como líderes del campeonato argentino cuando visiten al 'Fortín', en uno de los encuentros más atractivos de la fecha.

Sin participación en las copas en esta temporada, Boca apuesta todo a consagrarse en el torneo local que concluirá a mitad de año, mientras algunos de sus rivales destacados, como River y San Lorenzo, también están enfocados en la Copa Libertadores de América.

HORARIOS EN EL MUNDO País Hora PERÚ 18:15 MÉXICO 18:15 ECUADOR 18:15 COLOMBIA 18:15 URUGUAY 20:15 ARGENTINA 20:15 CHILE 20:15

Boca Juniors, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, se encontrará con un adversario de andar irregular, ya que Vélez ronda los últimos puestos del duro Torno Argentino.

Hasta ahora Vélez no termina de alejarse de la zona de riesgo en la tabla de promedios, en la que ocupa el puesto 23 entre 30 equipos, con cuatro descensos a la segunda división, por lo que también está urgido de sumar para no complicarse.

El calendario del domingo lo completan River Plate que enfrenta a Quilmes, Banfield vs. Belgrano, Patronato vs. Independiente y San Martín vs. Unión de Santa Fe.

Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield: posibles Alineaciones

Boca Juniors: Fabián Assmann; Maximiliano Caire, Fabián Cubero, Cristian Nasuti y Braian Cufré; Diego Zabala, Leandro Desábato, Héctor Canteros y Gonzalo Díaz; Juan Manuel Martínez y Mariano Pavone. DT: Omar De Felippe.

Vélez Sarsfield: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde y Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión. DT: Guillermo Barros Schelotto.