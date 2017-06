Lionel Messi contraerá matrimonio este viernes en su Rosario natal con Antonela Roccuzzo, con quien tiene dos hijos, Thiago y Mateo, un evento que los medios locales catalogan como "la boda del año" y que generó gran intriga por los pocos detalles revelados.



A pesar de los rumores que indicaban que la pareja pasaría por la Catedral de Rosario, decidieron realizar únicamente una unión civil y una fiesta en el complejo City Center Rosario, ubicado al sur de la ciudad santafesina. El evento está programado para las 7 de la noche (hora en Argentina y 5 pm. en Perú). Podrás seguir todos los detalles aquí.

País Hora Perú 17:00 Chile 18:00 Argentina 19:00 Estados Unidos 18:00 Colombia 17:00

La lista de invitados fue, y sigue siendo, un misterio. La presencia, o no, de Diego Maradona fue el tema que desveló a los fanáticos del fútbol. La presencia, o no, de Shakira, pareja de Gerard Piqué, compañero de Messi en el Barcelona, mantuvo en vilo a las revistas del corazón.



► TE VA A INTERESAR: Aviones privados y un espectacular plan de seguridad: los cracks que ya están en Rosario para la boda de Messi



Finalmente, Maradona no estará presente, pero sí la cantante colombiana. También lo estarán figuras de la talla del uruguayo Luis Suárez, el brasileño Neymar, los argentinos Javier Mascherano y Ángel Di María y el español Cesc Fábregas, entre muchos otros consagrados futbolistas.



'6 Pointer', la empresa de comunicación gestora de la imagen del delantero y encargada de la comunicación de la boda, anunció que habrá unos 260 invitados al casamiento y unos 160 periodistas acreditados para trabajar desde un sector específico del complejo.



Sin embargo, la prensa tendrá "totalmente prohibido" el acceso a las "zonas de la boda" porque se trata de "un evento privado". También anunció que habrá "un servicio de peluquería exclusivo" disponible para los asistentes, así como un "área especial" para que jueguen "los más pequeños".



► TE VA A INTERESAR: Más estrellas que en un partido: los invitados a la boda de Messi que ya confirmaron su presencia



El complejo en el que se realizará la boda y donde se alojarán los invitados está ubicado en una de las zonas más peligrosas de Rosario.



La seguridad dentro del recinto estará a cargo de una empresa privada contratada especialmente para la ocasión, mientras que el aeropuerto, los principales accesos al Rosario City Center y otros puntos estratégicos serán protegidos por un fuerte operativo policial.



Fuente: EFE