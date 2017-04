Carlos Bilardo se postuló para técnico de Argentina en reemplazo de Edgardo Bauza

Bauza está en la cuerda floja y empiezan a salir postulantes para el cargo de la Selección de Argentina. Primero fue el nombre de Jorge Sampaoli, luego Mauricio Pochettino y entre tantos nombres que aparecen en la lista, Carlos Bilardo se ha autopostulado para el cargo. Puede sonar increíble, pero este extécnico de 78 años asegura tener las condiciones necesarias para dirigir a Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, y compañía. Esto fue lo que dijo el albiceleste.



“Yo estoy. Si quieren estoy dispuesto a realizarme una revisión médica completa, no tengo problemas. Desde el punto de vista deportivo, busquen los antecedentes”, indicó Bilardo en su programa de Radio la Red en la edición de este jueves. “Esto ahora se me dio y lo pensé seriamente anoche cuando escuché que los dirigentes decían que no teníamos técnicos y que había que llamar a éste o aquel. Yo hablé con dos ex jugadores y me dijeron que estaba bien”, agregó el exentrenador de la Selección Argentina de México 86.



Carlos Bilardo se caracterizó por ser un técnico defensivo a diferencia de Menotti. Bajo su mando no solo hubo el título del Mundial, sino el segundo puesto en Argentina 90. Sin embargo, después de su paso por la Albiceleste, su carrera fue en declive. Su etapa en Sevilla fue mala y no cuajó buenos resultados en el fútbol argentino como en Guatemala.



Su último equipo fue Estudiantes de La Plata entre los años 2003 al 2004, equipo que logró salvarse del descenso en aquella condición. ¿Está preparado para el cargo? Todo hace indicar que no, el fútbol revolucionó mucho en los últimos, como fue lo fue táctica del 3-5-2 en el Mundial de México en ese entonces. Todos alabaron a Argentina.



¡Le hicieron una Jara! Gonzalo Jara tocó a recogepelotas y este fingió una agresión [VIDEO]