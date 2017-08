Llegó como una estrella, y hoy ya no quieren saber más de él. Carlos Tévez no la pasa bien en China debido a las constantes lesiones, y muchos ya empiezan a cuestionar que los 730 mil euros que recibe semanalmente son demasiado para un futbolista que es indolente y no tiene ganas de jugar.

El futbolista mejor pagado del mundo regresó a su país para recuperarse de una lesión en medio de los rumores que lo sitúan fuera de la Super Liga, aunque está previsto que regrese al país asiático a finales de agosto, cuando el equipo retome los entrenamientos.

Este viaje despertó muchos rumores en China sobre un posible retorno del argentino a su país de origen. Es por eso que, a través de AFP, un portavoz del Shanghai Shenhua le mandó un mensaje a Tévez esclareciendo que debe volver sí o sí.

Los seguidores del club se han mostrado mucho menos pacientes y le han criticado abiertamente en la red social Weibo, el equivalente chino de Twitter.



"No necesita volver, le podemos enviar desde aquí sus pertenencias", escribió un hincha. "El desvergonzado Tevez se ha ido a Argentina. Que no vuelva", publicó otro.

"El fichaje más caro de nuestra historia ha sido por el peor jugador posible. La planificación de esta campaña fue desastrosa", apuntó muy crítico otro seguidor del club.