Cuando le ofrecieron a Carlos Tevez 40 millones para dejar Boca Juniors y fichar por el Shanghai Shenhua de la Superliga China, brillaron los ojos del delantero argentino, sin embargo, su estadía no ha sido de las más agradables y estaría cerca de dejar el país asiático.

En el poco tiempo que lleva en China, Tevez muchas veces no ha salido en lista, algunas por lesión y otras por razones que nadie conoce. El vaso rebalsó cuando el ex Boca llamó "brutos" a los jugadores chinos y explicó que su fútbol no es competitivo.

► Pedro Aquino: "Me he adaptado rápido a los Lobos BUAP"



En una entrevista con el diario Clarín, Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, explicó que Tevez podría volver al equipo Xeneize. "Creo que Carlitos vuelve en enero. No está cómodo allá", reveló.

La noticia alegró a los hinchas de Boca, que sueñan con la vuelta de uno de sus ídolos para lograr un nuevo campeonato y luchar la Copa Libertadores 2018.