Las críticas del ‘Pollo Vignolo’ con Sampaoli: el jugador que quiere contra Perú y sus dos errores claves

Pasan los días y los partidos de Argentina cada vez son más comentados por los medios argentinos. La Albiceleste puede quedarse sin Mundial, preocupa a todo el país y en FOX Sports dedicaron unos minutos al momento de los jugadores del extranjero, así como los vienen jugando en la Superliga Argentina. Para el ‘Pollo’ Vignolo el tema es claro, Gago debe ser titular por el momento que lleva en Boca Juniors y Sampaoli debe ser claro con algunos puntos discutibles en la cancha tras sus primeros dos partidos al mando.



“Sampaoli puso a Pastore y no sabía que se asustaba. Puso a Dybala en el lugar donde dice que no puede jugar”, señaló el periodista en la mesa con respecto al momento de Argentina. De inmediato, los otros miembros del debate hablaron sobre el tema. Algunos estaban de acuerdo, otros respaldaban lo que decía el presentador durante ese momento.



El pasado domingo, La Bombonera fue escenario del primer partido post confirmación del Perú vs. Argentina en el barrio de La Boca y los hinchas xeneizes dejaron de lado el aliento a Boca Juniors para empezar a darle la bienvenida a la albiceleste. Eso sí, no se olvidaron del mensaje a River Plate.



Durante el partido entre Boca Juniors y Godoy Cruz por la Súper Liga Argentina, la barra oficial auriazul, ubicada en su habitual bandeja inferior de una de las populares, empezó con el clásico 'Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos, a ganar. Que esta barra quilombera, no te deja, no te deja de alentar'.



Quedan pocos días para el Perú vs. Argentina que puede dejar a uno sin opciones de clasificar al Mundial y los dueños de casa quieren hacer respetar la localía como sea.



