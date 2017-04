Di María rompe su silencio sobre Lionel Messi: “Yo también puteé al árbitro asistente”

Ha salido a hablar y no le importa que lo suspendan igual que Lionel Messi en las Eliminatorias Rusia 2018. Ángel Di María rompió el silencio para defender a su compatriota, sancionado con tres partidos más en el torneo Conmebol en donde no jugará frente a Perú. ‘Angelito’ ha confesado que también “puteó” al árbitro asistente en aquel partido.



“En ese partido también yo puteé, también putearon otros jugadores, nada más se vio la de él”, indicó el sábado pasado el volante a ESPN al término del Monaco - PSG.



Di María espera la actuación de la Federación Argentina: “Lo importante es que la AFA trata de hacer las cosas lo mejor posible para que puedan bajar la sanción y que Leo pueda jugar”.



Finalmente, Ángel Di María no se pronunció acerca del futuro de Edgardo Bauza, quien podría ser sustituido como seleccionador en reemplazo por Sampaoli: “No me pongo a pensar en esas cosas. El entrenador trata de hacer lo mejor posible, igual que nosotros”, finalizó.





