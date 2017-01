Diego Mayora se quedará en Colón de Santa Fe, aseguró medio argentino

En Perú, todos imaginan a Diego Mayora vistiendo la camiseta de Melgar y jugando la Copa Libertadores 2017 con el cuadro 'Dominó'. Sin embargo, el atacante se quedaría en Colón de Santa Fe, informó 'El Litoral' de Argentina.

► Mundial se jugará con 48 equipos en 2026: ¿cuántas opciones de clasificar tiene Perú?



Luego de una reunión entre el presidente de Colón, José Néstor Vignatti, el entrenador del club, Eduardo Domínguez y otras cabeza de la institución, acordaron que Diego Mayora debe continuar con el cuadro 'Sabalero'.

“Arrancás de cero, igual que todos, no sos menos que nadie”, dijo el nuevo entrenador de Colón a Diego Mayora. Además, el mandamás de la institución no quiere desprenderse del ex Unión Comercio debido a que fue una apuesta a futuro en el club.

Sin embargo, esta no es la única decisión que tomaron en torno al futuro de Diego Mayora. Se conoció que Colón de Santa Fe pagará 200 mil dólares para asegurarse con la mitad del pase del delantero. El dinero será depositado esta semana.

► ¿Se queda? Este es el futuro de Cristian Benavente en Sporting Charleroi de Bélgica



LEE TAMBIÉN...