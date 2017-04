La actividad futbolística para la Selección de Argentina, así como para los demás países de Conmebol se detendrá por varios meses, luego de la reciente fecha doble de las Eliminatorias. Sin embargo, eso no quita que haya movimiento en la interna de la AFA (Asociación Argentina de Fútbol). Primero, con la designación del nuevo presidente del ente, Claudio Tapia, y luego con los rumores de una eventual salida de Edgardo Bauza del cargo de entrenador. Sobre el tema, el propio 'Patón' respondió a la interrogante.

►¿Guiño al City? El afectuoso abrazo de Alexis con Guardiola tras el duelo de Arsenal [VIDEO]

"Si deciden que me tengo que ir, les pediré las razones. Después les daré la mano y les desearé suerte. Yo quiero que a Argentina le vaya bien. Les diré lo mío, me levanto y me voy a mi casa", dijo Bauza en entrevista para el programa de TV argentina, 'Pasión por el fútbol'.

La derrota ante Bolivia en La Paz, sin Lionel Messi, aumentó las críticas hacia Argentina y, principalmente hacia Edgardo Bauza. "Se dijeron muchas cosas, mañana (hoy) seguramente habrá una reunión en la que estará el presidente y vamos a ver qué pasa", comentó sobre el primer encuentro con 'Chiqui' Tapia.

Por otro lado, Bauza aseguró que su el seleccionado de su país estará en el próximo Mundial. "Sigo pensando que vamos a clasificar. Argentina va a clasificar, sin repechaje", dijo. ¿Y la relación con los jugadores? "No necesito que me banquen públicamente. Se matan cada vez que vienen acá, tenemos poco tiempo de descanso, de trabajo... Tratan de dar lo mejor", finalizó.

Se volvió 'loco': puñetazo a rival y rodillazo al árbitro, las brutales agresiones de un jugador en Portugal.

► Se volvió 'loco': puñetazo a rival y rodillazo al árbitro, las brutales agresiones de un jugador en Portugal