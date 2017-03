No es noticia señalar que el fútbol argentino no vive un buen momento institucional. Los problemas en la AFA repercuten en los equipos y, obviamente, en la selección que, de la mano de Edgardo Bauza -personaje muy positivo- busca la clasificación al mundial de Rusia.

Con 19 puntos en 12 partidos, el combinado albiceleste se ubica en la quinta posición de la tabla CONMEBOL logrando, hasta el momento, un cupo para el repechaje. Sin embargo, Colombia le pisa los talones en la sexta ubicación con 18 unidades.



Bauza está seguro de la clasificación y hasta de que su selección será campeona del mundo. En una entrevista con 'La Nación', el ex técnico de Sporting Cristal señaló "después de ser campeón del mundo, no sé a qué me voy a dedicar".

El 'Patón' es un entrenador de primera, sin ninguna duda. Ha logrado dos Copas Libertadores, una Copa Sudamericana y dos Recopas Sudamericanas. Lograr la Copa del Mundo sería, sin duda, su máximo logro deportivo ¿Podrá hacerlo?



