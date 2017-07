Un futbolista, y en especial, un delantero, gana reconocimiento por los goles que anota en su equipo. Pero el caso de Alejandro Benítez, o simplemente 'Lulo', es diferente. Y es que el jugador del Central Larroque, de un Torneo de Ascenso de Argentina, ha ganado fama por una admirable acción. La historia fue difundida a través de distintos portales en Facebook.

Su sobrino de nueve meses, hijo de su hermana Claudia, sufría una obstrucción biliar desde el hígado hasta la vesícula, por lo que era necesario un transplante. La mamá quedó descarta al haber sido operada del corazón. Entonces, Alejandro decidió sacrificarse y donó parte de su hígado para salvar a Milo.

► Admiración total: excompañero de Pizarro lo calificó como "la leyenda más grande en su vida"

Aunque la carrera de Alejandro Benítez se vería comprometida y tendría que dejar el fútbol a sus 30 años, él no lo dudó. "Cuando me lo dijeron ni lo dudé. Tenía claro que debía abandonar el fútbol. Pero no me importó. Es más, jamás me voy a arrepentir de lo que hice", dijo en declaraciones a la prensa argentina.

Alejandro Benítez Alejandro Benítez le salvó la vida a su sobrino de nueve meses. (Foto: Twitter)

Mientras que la operación que tuvo Benítez duró casi siete horas, su sobrino estuvo cerca de doce horas en el quirófano. "Pero por suerte ya está mejor que yo. Eso me pone feliz", dijo el soriente 'Lulo', que agregó que el apoyo de su familia y de su equipo fue fundamental.

Bajó la pelota con el pecho, se acomodó y definió por la huacha: el notable golazo de Messi [VIDEO]

► Se enciende la luz de la esperanza: situación económica en China acerca a Paulinho al Barcelona