Tras toda la parafernalia en la que terminó su salida de Newell's, Maxi Rodríguez fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Peñarol de Uruguay. El volante argentino emprenderá, a sus 36 años, un nuevo reto futbolístico.

Maxi Rodríguez no pudo evitar hablar de su ex club, al cual asegura regresará porque es su casa. "Newell's es mi casa. Mi crié ahí y voy a terminar ahí. Uno mezcla sentimientos porque tengo familia, amigos. Yo conozco a todos ahí, desde el presidente hasta el que abre la puerta", indicó.

Ya sobre su nuevo club, el 'Maxi' sabe que llega a un equipo histórico y conocido por su fortaleza en los momentos más complicados de un partido.

"Estoy muy contento de estar acá. Tengo una gran relación con los dirigentes y les agradezco que siempre hayan estado interesados en mi. Quiero luchar por seguir ganando cosas, espero contagiar ese espíritu y esas ganas. Vengo a sumar. Estoy con muchas ganas de estar entrenando con el plantel. Podía elegir donde ir y fue una elección mía. Yo elegí venir a Peñarol porque tiene un enorme prestigio", dijo.

Por último, Maxi Rodríguez indicó que quiere seguir jugando fútbol por muchos años. "Yo me puedo encargar de lo futbolístico que es lo que me gusta y ya ahí no lo podía hacer con tranquilidad. Lo que quiero es dedicarme a jugar al fútbol y disfrutar. Es lo que me gusta y lo que quiero. Nosotros no tenemos presión, presión tienen otras personas. Estoy muy tranquilo y contento de estar acá", finalizó.