La pelea entre Jonathan Silva y Juan Manuel Insaurralde no fue la primera en Boca Juniors de la era de Guillermo Barros Schelotto. Este miércoles se ha revelado una nueva trifulca en el plantel xeneize, precisamente una en la que está envuelto Ricardo Centurión, excompañero de Christian Cueva, en un hotel de Mar del Plata en los últimos días de enero.



El hecho ocurrió en la madrugada del 27 de enero. En las imágenes difundidas por medios argentinos, en la previa del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, se ve cómo Centurión forcejea con sus compañeros, mientras que Pablo Pérez y Santiago Vergini tratan de controlar al exmediocampista de Racing Club, Genoa y Sao Paulo de Brasil.



De este modo, Boca Juniors continúa en estado de tensión y sus jugadores quedan expuestos ante las cámaras, una vez más. Primero fueron las de la televisión, ahora son las de seguridad de los hoteles. ¿Cuál será la medida que tomes el técnico xeneize? Como vimos ayer, tanto Insaurralde y Silva se disculparon ante la prensa.



No obstante, tras el video revelado este miércoles, tal parece que la compenetración entre los jugadores no es del todo buena. ¿Será acaso que Carlos Tevez habrá decidido su marcha por estos motivos? Por ahora, solo se han revelado videos de las trifulcas.



