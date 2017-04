Gabriel Omar Batistuta. De seguro que a muchos les suena el nombre y lo reconocen como uno de goleadores históricos de la Selección de Argentina. Sin embargo, la situación en el actual plantel de la 'Albiceleste' no es tan así

En entrevista para el programa "Líbero", de TyC Sports, ex delantero confesó que la mitad del grupo lo ignoró al momento que ingresó al vestuario en una ocasión. La declaración es tan polémica como sorpresiva.

"Entré a saludar al vestuario de la selección y la mitad no me dio pelota", afirmó Gabriel Batistuta, aunque comprendió que podría ser por un tema de edad. "Lo tomé como algo generacional, porque yo con estos 'pibes' no tengo nada que ver", agregó.



Batistuta, además, lamentó que no lo hayan saludado. "Me hubiese gustado que me saluden, pero no por quien soy, sino porque jugué y estuve en ese ambiente. No me hago mucho problema. En todo caso creo que no lo hicieron porque no lo sentían", dijo al respecto.



Gabriel Batistuta, con 54 goles, es el segundo máximo artillero de la Selección de Argentina por detrás de Lionel Messi (58'). El 'Bati', como usualmente lo llamaban, disputó los Mundiales de 1994, 1998 y 2002. En cuanto a clubes, paseó su fútbol por clubes como Newell's. River, Boca, Fiorentina, AS Roma, Inter de Milán y Al-arabi.

Mira los goles de Gabriel Omar Batistuta en los Mundiales.

