El partido no empieza cuando el árbitro hace sonar su silbato. Un cotejo arranca cuando los involucrados empiezan a lanzar provocaciones, las cuales van creando un ambiente caliente, sobre todo cuando se trata de un Argentina - Chile, encuentro que en los últimos años se ha vuelto más que un clásico. Arturo Vidal vs. los periodistas argentinos: esta ha sido la trifulca que desató un video que el chileno subió a su cuenta de Instagram, el cual borró minutos después.

Arturo Vidal se hizo ver en Instagram junto a su hermano y al preparado físico de Chile cantando una conocida canción de reggeaton. Sin embargo, el volante empezó a cambiar la letra usando solo el ritmo.

"Ya me acostumbré a ganar, ya me acostumbré a siempre ganar. Ya me acostumbre, ya me acostumbre a callarle la boca al que no me cree", se escuchaba en el video de Instagram.

El diario 'Olé' de deslizó la idea de que Arturo Vidal es estaba refiriendo a las dos finales que Chile le ganó a Argentina, tanto en la Copa América 2015 como en la Centenario.

Los periodistas argentinos, tras ver el video, no pudieron contenerse. "Es muy buen jugador, pero con estas cosas me saca. Está 'chicaneando'", aseguró Sebastián Vignolo.

