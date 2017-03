El fútbol chileno ha vivido un proceso de auge en los últimos años. Desde la llegada de Marcelo Bielsa, precisamente, 'La Roja' ha asistido a todos los mundiales y ha logrado sus dos primeras Copas América de la historia. En ese camino, Sampaoli y Borghi también han estado involucrados.

Tras la salida del 'Loco' en el 2011 fue el argentino-chileno fue quien lo reemplazó sin pena ni gloria. 27 partidos duró su estancia para que luego llegue el 'Hombrecito' a ocupar el buzo de la estrella solitaria.



Parece que Borghi no quedó contento con eso y su relación no es la mejor. En una entrevista con Fox Sports, el extécnico de LDU señaló que el entrenador del Sevilla "es un desastre como persona", aunque no dudó en decir que "está muy capacitado profesionalmente".

Sampaoli, desde España, sigue agrandando su legado demostrando, en el Sevilla, que lo que realizó en el país del sur no fue simple casualidad, sino la consecuencia de trabajo detallado y bastante pasión.



